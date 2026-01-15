Les nuitées hôtelières ont stagné en novembre

Le secteur hôtelier a connu un mois de novembre en demi-teinte, générant 2,3 millions de nuitées ...
Les nuitées hôtelières ont stagné en novembre

Les nuitées hôtelières ont stagné en novembre

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le secteur hôtelier a connu un mois de novembre en demi-teinte, générant 2,3 millions de nuitées, un volume stable (-0,3%) sur un an. La baisse de 7700 nuitées est répartie presque également entre les touristes suisses (-3900) et les hôtes étrangers (-3800).

Entre janvier et novembre, le bilan s'avère plus favorable. Le nombre de nuitées a ainsi progressé de 1,9% ou 770'000 unités par rapport à la même période de l'année dernière, atteignant un volume de 40,2 millions, selon les chiffres provisoires publiés jeudi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les visiteurs étrangers ont généré 20,7 millions de nuitées (+2,9%), davantage que les 19,5 millions imputables aux clients suisses (+1,0%).

/ATS
 

Actualités suivantes

Un comité interpartis défend le projet d'imposition individuelle

Un comité interpartis défend le projet d'imposition individuelle

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 10:33

Le prix des licences Microsoft dans le viseur de la Comco

Le prix des licences Microsoft dans le viseur de la Comco

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 09:07

Les prix du pétrole dégringolent

Les prix du pétrole dégringolent

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 08:10

Implenia remporte des contrats en Allemagne et Norvège

Implenia remporte des contrats en Allemagne et Norvège

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 07:58

Articles les plus lus

Geberit prudent, après une poussée de croissance en 2025

Geberit prudent, après une poussée de croissance en 2025

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 07:54

Implenia remporte des contrats en Allemagne et Norvège

Implenia remporte des contrats en Allemagne et Norvège

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 07:58

Les prix du pétrole dégringolent

Les prix du pétrole dégringolent

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 08:10

Le prix des licences Microsoft dans le viseur de la Comco

Le prix des licences Microsoft dans le viseur de la Comco

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 09:07

Richemont: ventes trimestrielles en hausse de 11%

Richemont: ventes trimestrielles en hausse de 11%

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 07:18

Geberit prudent, après une poussée de croissance en 2025

Geberit prudent, après une poussée de croissance en 2025

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 07:54

Implenia remporte des contrats en Allemagne et Norvège

Implenia remporte des contrats en Allemagne et Norvège

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 07:58

Les prix du pétrole dégringolent

Les prix du pétrole dégringolent

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 08:10

L'aéroport de Zurich étoffe le nombre de passagers en 2025

L'aéroport de Zurich étoffe le nombre de passagers en 2025

Économie    Actualisé le 14.01.2026 - 18:40

X annonce des mesures pour empêcher l'IA Grok de « déshabiller »

X annonce des mesures pour empêcher l'IA Grok de « déshabiller »

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 04:36

Richemont: ventes trimestrielles en hausse de 11%

Richemont: ventes trimestrielles en hausse de 11%

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 07:18

Geberit prudent, après une poussée de croissance en 2025

Geberit prudent, après une poussée de croissance en 2025

Économie    Actualisé le 15.01.2026 - 07:54