Les nouveaux tarifs pourraient entrer en vigueur dans 10 à 12 jours

La date exacte de l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs douaniers reste incertaine mais pourrait intervenir dans 10 à 12 jours, selon le ministre de l'Economie Guy Parmelin. 'Cela prend un peu de temps', a-t-il expliqué dans une interview diffusée samedi sur SRF.

Le Conseil fédéral et la Maison Blanche ont annoncé vendredi abaisser à 15% les droits de douane frappant les exportations suisses, contre 39% auparavant.

Parallèlement, la Suisse s'est engagée à réduire les droits d'importation sur un certain nombre de produits américains. Cela concerne, outre tous les produits industriels, le poisson et les fruits de mer ainsi que des produits agricoles considérés comme 'non sensibles' par la Confédération.

Les entreprises suisses prévoient en outre de réaliser pour 200 milliards de dollars d'investissements directs aux Etats-Unis d'ici fin 2028. La Maison Blanche a précisé que ces investissements seraient répartis sur les cinq prochaines années et dans l'ensemble des 50 Etats américains.

De son côté, le Liechtenstein investira 300 millions de dollars et créera 50% d'emplois supplémentaires dans le secteur privé. Selon Washington, l'objectif est de finaliser l'accord début 2026.

L'annonce de la réduction des droits de douane américains contribue à stabiliser les commerciales bilatérales, a souligné le Conseil fédéral devant les médias. Bien que ce tarif reste plus élevé par rapport à la situation qui prévalait avant l'introduction taxes supplémentaires en avril, la réduction convenue devrait donner une impulsion positive à l'économie suisse. Les tarifs à 39% ont déjà causé des dommages, puisqu'ils ont affecté 40% des exportations, a déclaré M. Parmelin.

UBS avait anticipé

Par ailleurs, samedi, UBS fait savoir qu'elle avait déjà anticipé une révision significative à la baisse des droits de douane américains dans ses prévisions de croissance pour l'économie suisse. 'Cet accord ne change donc pas significativement nos perspectives. Nous continuons de prévoir une croissance du PIB d'environ 1% en 2026, ce qui est nettement inférieur à la croissance moyenne de 1,9% au cours des 15 dernières années. L'augmentation devrait être soutenue par l'économie intérieure, tandis que nous ne prévoyons pas d'impulsion significative du commerce extérieur', écrit la grande banque.

/ATS