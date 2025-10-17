Les négociations sur le différend douanier se poursuivent

En marge de la réunion du FMI et de la Banque mondiale à Washington, la délégation suisse menée par Guy Parmelin s'est entretenue 'à différents niveaux' avec des représentants américains. Le ministre des Finances Trésor Scott Bessent figurait parmi les interlocuteurs.

'Les échanges diplomatiques et politiques se poursuivront afin d'obtenir une réduction rapide des droits de douane supplémentaires', a déclaré M. Parmelin vendredi à l'issue de la rencontre. Il a ajouté que le Conseil fédéral continuerait à informer en temps voulu.

Des inquiétudes marquent la réunion

Lors de la réunion, M. Parmelin a constaté une ambiance plutôt morose: 'Les soucis prédominent', a-t-il déclaré à Keystone ATS. Les principaux thèmes abordés ont été la situation géopolitique incertaine et le niveau d'endettement élevé de nombreux Etats.

