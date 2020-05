Les maisons individuelles partent comme des petits pains

Les maisons individuelles se sont vendues très rapidement l'an passé, affirme Homegate. Un affaiblissement est toutefois attendu en 2020 en raison du ralentissement lié au nouveau coronavirus. Beaucoup de ménages ont décidé de reporter leur projet d'achat immobilier.

Si la crise venait à s'apaiser cet été, aucune chute des prix n'est à craindre sur le marché de la propriété, selon les conclusions d'une étude d'Homegate et du Swiss Real Estate Institute de la Haute Ecole pour l'Economie à Zurich (HWZ) publiée jeudi.

En 2019, la demande de biens immobiliers, mesuré à l'aune des temps de publication des annonces immobilières, a progressé. En moyenne, les annonces sont restées en ligne 9 jours de moins, soit 72 jours. Cette valeur est la plus basse jamais enregistrée depuis le lancement de l'étude en 2015.

Le nombre de maisons individuelles à vendre, mesuré aux nombres d'annonces, a diminué de 2,9% à environ 33'000 objets.

'Lorsque les taux d'intérêt sont inférieurs à 2%, les calculs montrent que vivre dans sa propre maison revient environ 25% moins cher que dans un bien locatif équivalent. En conséquence, le désir d'accéder à la propriété est resté élevé', a expliqué Peter Ilg, professeur au Swiss Real Institute.

Situation tendue en Romandie

La situation s'est révélée tendue dans la région de Genève, où la demande semble très forte. Le nombre d'offres de maisons individuelles a reculé de 9,2% à 2499 biens en 2019. Les annonces sont en conséquence restées moins longtemps en ligne, en moyenne 76 jours, soit 11 jours de moins qu'un an plus tôt.

Dans la région de Vaud et du Valais, la demande semble également avoir progressé, particulièrement dans les centres-villes. Les offres ont progressé de 17% à 5117 maisons individuelles mises en ligne, tandis que la durée de publication a reculé en moyenne de 20% à 72 jours.

Les Zurichois semblent être les plus prompts à prendre leur décision alors que les annonces restent très peu de temps en ligne, en moyenne 52 jours, soit quatre de plus qu'un an auparavant. L'offre s'est toutefois réduite, avec 5% de moins d'annonces pour des maisons individuelles à 2336.

Le Tessin est la région où les annonces restent en ligne le plus longtemps, avec 107 jours en moyenne. L'offre de maisons individuelles a progressé de 26% à 5614 objets.

L'étude fait le point deux fois par an sur l'évolution des durées de publication des annonces immobilières mises en ligne sur les plateformes. L'analyse couvre l'ensemble des régions suisses.

/ATS