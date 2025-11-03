Les maçons genevois ouvrent le bal des protestations romandes

Après Berne et le Tessin, la grève des maçons se poursuit en Suisse romande lundi et mardi ...
Les maçons genevois ouvrent le bal des protestations romandes

Les maçons genevois ouvrent le bal des protestations romandes

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Après Berne et le Tessin, la grève des maçons se poursuit en Suisse romande lundi et mardi. Le mouvement romand a démarré lundi matin à Genève, où quelque 2000 maçons ont manifesté dans les rues.

Klaxons, sifflets et tambours ont fait résonner la place Lise-Girardin dès 07h30. Un petit millier de manifestants étaient déjà présents, ayant troqué leur casque blanc par une casquette de la même couleur portant le mot 'Grève'. 'On est venu protéger nos droits, a expliqué un maçon. On aimerait pouvoir travailler dans de bonnes conditions, pour durer plus de trois ans. Etre là à 07h30, nous on a l'habitude, ce sont nos horaires de travail!'

Peu avant 09h00, le cortège a entamé sa descente vers le pont du Mont-Blanc au son des sifflets et sous les couleurs jaune et rouge des fumigènes. 'Les maçons montrent les dents', pouvait-on lire sur la banderole de tête, ainsi que 'Chantiers à l'arrêt, pour des horaires de travail corrects'.

