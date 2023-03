Les loyers stagnent en février (Homegate)

Les loyers proposés en Suisse se sont très légèrement contractés en février par rapport à janvier. Mais sur un an, la variation reste clairement positive. Les disparités restent importantes d'un canton à l'autre.

L'indice des loyers compilé par la plateforme immobilière Homegate, en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB), a reculé de 0,2 point en février comparé au mois précédent. Ce baromètre se situe désormais à 119,9 points, après 120,1 points à fin janvier. En janvier, ce même baromètre avait gagné un demi-point par rapport à décembre.

Cette stabilisation fait suite à une forte progression en 2022, année pendant laquelle les loyers ont crû de 2,8%, soit davantage que toutes les années précédentes depuis le début de l'enquête en 2009.

Pendant le mois sous revue, l'évolution des loyers a été minime dans la plupart des cantons, à l'exception de Nidwald (-2,2% sur un mois), d'Uri (-1,5%) et de Neuchâtel (-1,0%).

Sur un an, tous les cantons sauf deux affichent des loyers en hausse, la palme revenant aux Grisons (+5,8%), devant le Valais (+4,2%) et Glaris (+4,2%). Les deux cantons affichant une évolution négative sur un an sont Zoug (-1,3%) et Nidwald (-0,5%).

L'évolution est également disparate dans les différentes villes. Ainsi à Lausanne, les loyers ont reculé de 1,7% sur un mois mais sont restés stables sur un an. A Zurich, ils ont reculé de 1,4% sur un mois mais progressé de 5,3% par rapport à l'an dernier. Enfin la hausse est particulièrement aiguë à Lugano, de 1,7% sur un mois et de 6,8% sur un an.

