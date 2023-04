Les loyers proposés à des niveaux historiquement élevés en mars

Les loyers proposés sur les annonces d'Homegate ont atteint des sommets au mois de mars, se hissant à des niveaux jamais vus depuis le début de l'indicateur en 2009. Sur un an, la hausse atteint 2,6%, indique jeudi la plateforme de petites annonces immobilières.

L'indice des loyers a progressé de 0,3 point en mars, par rapport au mois précédent, atteignant un nouveau sommet à 120,2 points, précise le communiqué.

Les loyers ont augmenté sur un mois dans 18 cantons, avec de fortes augmentations pour les cantons de Nidwald (+1,3%) et Soleure (+1%). Par contre, les aspirants locataires pouvaient espérer des loyers moins élevés que le mois précédent dans les cantons de Schwytz (-1,3%) et des Grisons (-1,2%), mais sur un an, ceux-ci étaient en hausse.

Seul le canton de Zoug (-2% sur un an, -0,4% sur un mois) pouvait se targuer d'une baisse des loyers proposés sur un an. Tous les autres cantons ont enregistré une hausse annuelle, allant parfois jusqu'à plus de 4% (Glaris, Valais ainsi que les deux Appenzell).

Par villes, Zurich, Berne et Genève ont vu les loyers proposés progresser en mars sur un mois, tandis qu'une baisse a été observée à Bâle, Lausanne ou Lugano. Les loyers s'affichent néanmoins en hausse sur un an dans toutes les villes analysées, Zurich (+7,3%) et Lugano (+6,4%) en tête.

/ATS