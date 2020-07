Les loyers des appartements sont restés quasi-stables en juin

Les loyers des appartements suisses sont restées quasi inchangées en juin, tandis que les prix des maisons ont connu une légère progression. La demande soutenue d'espace habitable laisse entrevoir un redressement de l'économie helvétique au 2e semestre.

'Le marché des appartements locatifs et de la propriété du logement a été épargné jusqu'à présent par les turbulences économiques', relève le sondage réalisé par ImmoScout24 et l'entreprise de conseil immobilier Cifi et publié jeudi.

Les loyers proposés dans les petites annonces ont augmenté d'à peine 0,1% en juin. La hausse des prix des maisons individuelles atteint pour sa part 0,6% par rapport au mois précédent. L'analyse des annonces révèle une légère diminution de 0,2% des prix des logements en propriété, selon le communiqué.

Le nombre croissant d'annonces relatives à des appartements proposés à la location (+3,2%) indique que le marché est en expansion. Les loyers accusent une baisse dans la région lémanique (-0,3%), au Tessin (-1,0%) et dans le Mittelland (-0,1%).

Les régions de Suisse centrale (+0,6%), orientale (+0,3 %) et du nord-ouest (+0,3%) ont pour leur part connu une hausse supérieure à la moyenne helvétique, tandis que le grand Zurich (+0,1%) a connu une évolution moyenne.

/ATS