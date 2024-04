Les loyers baissent dans certaines régions, augmentent ailleurs

Les loyers ont légèrement baissé dans l'ensemble en Suisse en mars, mais les prix ont considérablement varié d'un canton à l'autre, d'après le Swiss Real Estate Index du SMG Swiss Marketplace Group et du cabinet de conseil immobilier CIFI publié jeudi.

Les prix ont baissé de 1,3% dans la région lémanique et au Tessin, de 0,7% dans le Nord-Ouest de la Suisse et de 0,4% dans le Mittelland. En revanche, les loyers ont augmenté de 1,7% en Suisse centrale, et en particulier à Zoug et à Lucerne. Les hausses ont été modérées dans la région de Zurich (0,7%) et en Suisse orientale (0,2%). En raison de la forte pénurie de logements, il faut toutefois s'attendre à de nouvelles augmentations, notamment à Zurich et en Suisse centrale.

Dans l'ensemble du pays, les loyers ont baissé de 0,2% en moyenne le mois dernier. En l'espace d'un an, on constate toutefois une augmentation sensible de 2,8%.

'La baisse surprenante du taux directeur de la Banque nationale suisse à 1,5 % fin mars est une bonne nouvelle pour les locataires qui n'ont pas l'intention de déménager. En effet, cela devrait favoriser la fixation du taux de référence des loyers au niveau actuel', affirme Martin Waeber, responsable immobilier de SMG Swiss Marketplace Group.

Les prix des appartements en copropriété ont augmenté de 0,4% en mars. Sur un an, cela représente une hausse de 2,3%. Les maisons individuelles ont également enregistré une légère hausse de 0,3% le mois dernier. Contrairement aux appartements en copropriété, les prix proposés pour ce type de logement sont toutefois restés pratiquement identiques par rapport à l'année précédente.

