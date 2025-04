Les journées de travail des maçons doivent être moins longues

Les journées de travail des employés dans la construction doivent être moins longues. Les syndicats ont réclamé lundi une amélioration des conditions de travail, aujourd'hui incompatibles avec une vie de famille. Ils appellent à manifester le 17 mai.

'La vie de famille souffre des journées de travail interminables', indiquent Unia et Syna dans un communiqué. Les deux syndicats rappellent que ces dix dernières années 'on a construit nettement plus avec moins de maçons'.

Résultat: le nombre d'heures de travail s'allonge et le risque d'accident augmente. La pénurie de maçons guette la Suisse, selon les syndicats, qui prévoit qu'un maçon sur trois manquera d'ici fin 2040.

Les travailleurs de la construction exigent des patrons des journées de travail limitées à huit heures, une indemnité pour la pause du matin et le paiement intégral du temps de déplacement. Le travail le samedi doit aussi être limité et les salaires augmentés.

Les syndicats appellent en outre le secteur à manifester le 17 mai à Lausanne et Zurich.

/ATS