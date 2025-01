Les insectes profitent des forêts dévastées par les tempêtes

Les insectes profitent de la dévastation des forêts par les tempêtes. C'est ce que montre une étude de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), pour laquelle la diversité des insectes a été étudiée pendant plus de 20 ans.

Même si cela peut attrister les forestiers, une tempête qui balaye la forêt est un bienfait pour la diversité des insectes. Les arbres abattus et la végétation qui s'ensuit offrent une abondance de nourriture et des habitats précieux pour de nombreux insectes et invertébrés, a indiqué le WSL jeudi dans un communiqué.

Pour leur étude, les scientifiques ont installé différents pièges à insectes sur des surfaces de chablis et des forêts de référence intactes après les tempêtes d'hiver Vivian en 1990 et Lothar en 1999.

Sur une partie des surfaces de chablis, les arbres tombés avaient été évacués, sur d'autres, ils étaient restés sur place. Au total, les chercheurs ont collecté plus de 500'000 individus appartenant à plus de 1600 espèces d'arthropodes, dont des insectes et des araignées.

Des données uniques au monde

Cette collecte a permis d'obtenir un ensemble de données unique au monde: 'Jamais auparavant des données sur les arthropodes n'avaient été collectées à intervalles réguliers pendant 20 ans après une perturbation écologique', a indiqué Beat Wermelinger, auteur principal de l'étude publiée dans le Journal of Applied Ecology, cité dans le communiqué.

Durant cette période, les scientifiques ont non seulement trouvé nettement plus d'individus des espèces animales étudiées sur les surfaces détruites, mais aussi une plus grande diversité d'espèces que dans les forêts qui avaient survécu aux tempêtes sans être endommagées.

Contrairement aux attentes, le nombre d'espèces était comparable sur les surfaces de chablis nettoyées et laissées en l'état, mais la composition des espèces différait. Les espèces particulièrement menacées, telles que le grand capricorne et l'abeille maçonne, ont été trouvées plus fréquemment sur les surfaces de chablis non nettoyées. Même 20 ans après les tempêtes, on trouvait davantage d'insectes menacés sur les surfaces non nettoyées.

/ATS