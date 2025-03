Les immatriculations de véhicules continuent leur repli en février

En février, 16'212 voitures de tourisme neuves ont été immatriculées en Suisse, en baisse de 12,5% sur un an. Après janvier, il s'agit d'un nouveau mois à la peine pour le secteur automobile, indique mardi la faîtière Auto Suisse.

Les immatriculations de véhicules électriques, en hausse de 1,5% sur un an, n'ont pas permis de compenser le manque d'élan de la filière. La part de marché de ces véhicules a progressé de 2,8 points à 29,5%, bien loin de l'objectif de 50% fixé pour l'année en cours par la feuille de route pour la mobilité électrique, précise l'association.

'Les incitations à passer aux voitures électriques sont trop faibles en Suisse, surtout en comparaison avec de nombreux pays voisins (...) l'économie automobile suisse, troisième branche importatrice de notre pays, risque de subir des suppressions massives d'emplois', s'inquiète Peter Grünenfelder, président d'Auto Suisse.

'Nous ne demandons pas de subventions, mais mettons l'accent sur la création ou le renforcement des incitations à la conduite électrique: augmentation des infrastructures de recharge, suspension de l'impôt automobile sur les véhicules électriques pendant cinq ans, prix de l'électricité plus avantageux', énumère Thomas Rücker, directeur de la faîtière.

Avec seulement 31'000 immatriculations en janvier et février, le marché des voitures de tourisme neuves en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein a atteint son niveau le plus bas depuis le début du millénaire. Sur un an, la branche a essuyé un repli de 8,2%.

Seulement 575 nouvelles voitures Tesla ont été mises en circulations en janvier et février, un chiffre en baisse de 56,8% sur un an. La marque américaine a vu sa part de marché divisée par deux, à 1,9%.

A l'inverse, Hyundai et Renault ont enregistré des hausses de plus de 30% chacune des nouvelles immatriculations. Les marques allemandes Audi (+5,1%) et BMW (+2,5%) ont bien résisté tandis que des replis ont été essuyés pour Volkswagen (-1,1%), Skoda (-5,6%) et Mercedes-Benz (-3,6%).

/ATS