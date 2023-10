Les hydrocarbures font reculer le PPI en septembre

Les prix à la production et à l'importation (PPI) ont baissé en septembre, à la faveur du recul des prix des hydrocarbures. L'indice PPI compilé par l'Office fédéral de la statistique (OFS) s'est tassé de 0,1% par rapport à août et de 1,0% sur un an à 108,6 points.

Les prix à la production sont restés inchangés sur un mois et ont crû de 0,9% sur un an. Les prix des produits pétroliers ont reculé de 1,6% par rapport à août et de 25,8% par rapport à septembre 2022, selon le rapport publié vendredi. Les produits alimentaires et le tabac, les vêtements et les chaussures ont également baissé, contrebalancés par la hausse de l'électricité et du gaz.

Les produits manufacturiers destinés au marché intérieur ont vu leurs prix se contracteur de 0,1% sur un mois mais ont renchéri de 0,9% sur un an. Ceux destinés à l'exportation ont vu leurs tarifs fondre de 0,1% sur un mois ou de 1,2% sur un an.

Quant aux prix à l'importation, ils ont cédé 0,2% sur un mois et 4,7% sur un an, plombés par les hydrocarbures. Les véhicules automobiles, l'habillement, les métaux, le cuir et les chaussures ainsi que les produits alimentaires sont également devenus meilleur marché.

