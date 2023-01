Les habitants du Liechtenstein ne veulent pas interdire les casinos

Les Liechstensteinois se sont clairement prononcés dimanche contre une interdiction des casinos. Dans une prise de position, l'Association des casinos s'est montrée soulagée par l'issue du vote.

La part du non s'est élevée à 73%, selon le portail de vote du gouvernement du Liechstenstein. L'initiative pour l'interdiction des casinos ne l'a emporté dans aucune des onze communes.

L'Association des casinos espère que 'la branche pourra se consolider sans nouveau durcissement de la législation'. Depuis qu'ils ont été autorisés il y a cinq ans, les casinos ont en effet déjà été exposés à une vingtaine de modifications de lois et d'ordonnances.

En octobre, la Suisse et le Liechtenstein ont signé à Berne un accord bilatéral sur les jeux d'argent. Les personnes frappées d'une exclusion dans les maisons de jeu en Suisse ne pourront plus se rendre dans les casinos du Liechtenstein et vice-versa.

/ATS