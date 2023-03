Les finances de l'Etat du Valais sont au beau fixe

Les comptes 2022 de l'Etat du Valais bouclent avec un excédent de revenus de 56,3 millions de francs. Les recettes fiscales, supérieures de 157,2 millions à ce qui était prévu, et la distribution maximale du bénéfice de la BNS ont dopé les finances cantonales.

Le compte de résultats présente des revenus de 4,3 milliards de francs, des charges de 3,99 milliards et un excédent de revenus de 56,3 millions. Le résultat avant amortissements et réévaluations s'élève à 306,2 millions de francs, soit 'le plus élevé de ces dix dernières années', a indiqué vendredi devant la presse Roberto Schmidt, chef du département des finances.

Les points forts des comptes 2022 sont notamment des investissements bruts, records, de 554 millions de francs et une fortune de 955 millions. Mais aussi des recettes fiscales en forte hausse (+157,2 millions) et une part au bénéfice de la Banque nationale suisse (BNS) qui se monte à 160,7 millions, a précisé le grand argentier.

/ATS