Les filiales Spar victimes d'une cyberattaque

Le grossiste Spar ainsi que les magasins TopCC qui en font partie ont été victimes d'une cyberattaque. Les systèmes informatiques et les terminaux de paiement ont été mis hors-service, il n'était possible de payer qu'avec Twint ou en espèces.

Il se peut que certains produits soient temporairement indisponibles dans les magasins, a annoncé samedi le grossiste sur son site. L'entreprise s'efforce de rétablir le plus rapidement possible son activité et de proposer malgré tout un assortiment complet. L'attaque, qui s'est produite dans la nuit de jeudi à vendredi, a été rapportée par le Blick.

Dans un communiqué, le directeur de Spar Gary Alberts écrit samedi qu'il est à nouveau possible de payer par carte dans de nombreux magasins. Les boutiques dans les stations-service n'ont pas été touchées.

L'entreprise a immédiatement fait appel à des spécialistes dès qu'elle a eu connaissance de l'attaque, poursuit le courrier. Ceux-ci ont été chargés de se faire une idée de la situation. Une plainte a été déposée et le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a été informé.

