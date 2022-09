Les femmes prendront leur retraite à 65 ans

Les femmes travailleront jusqu'à 65 ans, comme les hommes. Les Suisses ont soutenu dimanche les deux pans de la nouvelle réforme de l'AVS, selon une tendance de l'institut gfs.bern.

Les premiers résultats partiels sont tombés. Les cantons romands penchent vers un refus du projet.

Le canton de Genève dirait non aux deux pans du projet. C'est non à 62,2% pour l'augmentation de l'âge de la retraite et non à 57,2% pour l'augmentation de la TVA. Idem dans le canton de Vaud, avec un rejet de 60,3%, respectivement de 52,1%. Le Valais refuse également l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes par 51,3%. Mais il soutiendrait le financement additionnel par la TVA à 52,7%.

Zurich dirait oui à la réforme AVS21, par 55% pour l'âge de la retraite et par 60% pour la TVA. Les Grisons suivent également cette tendance.

25 ans sans réforme

Après trois échecs, l'AVS sera réformée. Hommes et femmes prendront une retraite ordinaire à 65 ans, soit un an de travail supplémentaire pour les femmes. Afin de faire passer la pilule, des compensations de 12,50 à 160 francs en fonction du revenu sont prévues pour les femmes proches de la retraite au moment de l'entrée en vigueur du projet.

Parallèlement, le taux de la TVA sera augmenté. Au total, ces deux pans de la réforme permettront d'alléger les finances du premier pilier de 17,3 milliards d'ici 2032. Tous deux devaient être acceptés pour que la réforme passe.

Estimant que cette réforme se faisait uniquement sur le dos des femmes, les syndicats et la gauche ont lancé le référendum. C'est finalement le camp bourgeois, opposé au dernier projet de réforme, qui remporte la manche.

/ATS