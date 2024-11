Les faillites d'entreprises suisses se multiplient

Le nombre d'entreprises helvétiques devant mettre la clé sous la porte continue d'augmenter de manière inquiétante, selon le cabinet Dun & Bradstreet. Rien qu'en octobre, la poussée atteint un quart. La Suisse romande est particulièrement touchée.

Le mois dernier, 654 faillites ont été recensées soit 24% de plus qu'un an plus tôt, selon le communiqué paru mardi. De janvier à octobre, 5039 cas ont été dénombrés, soit une hausse de 17% sur un an. La plus forte progression a été constatée dans le sud-ouest de la Suisse (+27%). Dans le canton de Genève, 554 cas ont été repérés, contre 427 sur les dix premiers mois de 2023. Dans le canton de Vaud, leur nombre a crû de près de 200. Une baisse de presque 30 faillites a en revanche été signalée en Valais.

La Suisse centrale (+22%), le canton de Zurich (+17%), le Tessin (+14%) ainsi que le nord-ouest du pays (+13%) suivaient. L'Est de la Suisse (+11%) et l'espace Mittelland (+9%) n'y ont pas échappé. Pour ce dernier, c'est surtout le canton de Berne qui a été touché puis plus légèrement le canton de Neuchâtel. Celui de Fribourg a enregistré une nette baisse quand les chiffres ont stagné dans le Jura.

Créations modestes

Dans le même temps, la création d'entreprises reste modérée. En octobre, 4444 sociétés sont nées, soit une hausse de 5% par rapport au même mois de 2023. Sur les dix premiers mois de l'année, Dun & Bradstreet a comptabilisé 43'606 nouvelles sociétés dans le registre du commerce, soit 3% de plus en comparaison annuelle. En Suisse romande, les cantons de Genève (+2%) de Neuchâtel (+3%), du Valais (+6%), de Vaud (+7%) et surtout de Fribourg (+8%) s'en sont bien sortis. Un recul de 1% a été recensé dans le Jura.

Les cantons d'Uri (+13%), d'Appenzell Rhodes-Intérieures (+13%) et Rhodes-Extérieures (+17%) ont enregistré les plus fortes hausses. A l'inverse, Schaffhouse (-12%) et Thurgovie (-6%) ont connu les plus fortes baisses.

/ATS