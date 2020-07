Les excès de vitesse coûtent 20 vies par année

Plus de 20 décès et 300 blessés pourraient être évités chaque année si tous les conducteurs se tenaient aux limites de vitesse. Selon une étude du bureau de prévention des accidents (bpa), un véhicule sur trois roule trop vite dans les localités et sur l'autoroute.

Dans les zones limitées à 30 km/h, plus de la moitié des véhicules circule plus vite qu'autorisé. Une différence régionale se dessine pour les motards. En Suisse romande et au Tessin, 55% roulent trop vite, contre 72% en Suisse alémanique.

Le respect des vitesses dans les localités permettrait d'éviter huit morts et 182 blessés graves. Les tronçons à 80 km/h présentent le plus grand potentiel de prévention: dix vies pourraient être sauvées.

Tous les acteurs de la route sont concernés par ce problème: conducteurs, mais aussi la police et les autorités. L'aspect des routes doit permettre aux usagers de reconnaître d'emblée la limite de vitesse applicable. Par ailleurs, les véhicules devraient être équipés d'assistants de vitesse.

Le bpa a analysé les données de seize millions de véhicules sur 211 tronçons routiers.

/ATS