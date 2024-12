Les entreprises britanniques optimistes pour 2025

Les entreprises britanniques font preuve d'optimisme sur leurs perspectives en 2025, selon deux études publiées lundi, qui signalent un moral en hausse dans le milieu des affaires après de récentes inquiétudes alimentées par une croissance atone.

Sept entreprises britanniques sur dix 's'attendent à voir leur chiffre d'affaires augmenter au cours de l'année prochaine', en nette hausse sur un an (62% en décembre 2023), selon un baromètre de la banque britannique Lloyds publié lundi.

Un pourcentage comparable d'entreprises se dit convaincu qu'elles seront plus rentables et un quart prévoit d'augmenter les salaires, selon 1.200 entreprises interrogées par la banque qui dispose du plus grand réseau d'agences dans le pays.

Même son de cloche dans les services financiers, l'un des moteurs de l'économie britannique, parmi lesquels sept dirigeants d'entreprises sur dix se disent 'convaincus que les plans du gouvernement pour le secteur stimuleront la croissance et la compétitivité en 2025', selon une autre étude du cabinet KPMG.

Les données du cabinet montrent que la confiance des entreprises s'est améliorée au cours des 12 derniers mois, malgré les inquiétudes persistantes concernant l'inflation et les taux d'intérêt.

Plus de la moitié des patrons du secteur prévoient d'augmenter les embauches en 2025 mais 'des inquiétudes subsistent quant à l'impact du budget (du gouvernement travailliste) sur la croissance des services financiers', a prévenu Karim Haji, responsable des services financiers chez KPMG, cité dans un communiqué.

Si la relance de l'activité est une priorité, l'exécutif a vu les chiffres de la croissance se dégrader ces derniers mois. Le Produit intérieur brut (PIB) a stagné au troisième trimestre, selon un chiffre révisé à la baisse publié la semaine dernière.

Ce regain d'optimisme tombe donc à pic pour le gouvernement travailliste, arrivé au pouvoir en juillet et confronté à la grogne des entreprises après de récentes hausses des cotisations patronales.

Une étude publiée la semaine dernière par la CBI, la principale organisation patronale britannique, s'inquiétait d'une 'baisse de l'activité' attendue par les entreprises au premier trimestre 2025.

Mais tous les secteurs ne sont pas touchés de la même manière: si la finance se réjouit de reformes annoncées pour doper sa croissance, le commerce de détail au Royaume-Uni a vu disparaître près de 170'000 emplois l'an dernier, soit le chiffre le plus élevé depuis 2020, selon une étude publiée dimanche par le cabinet Centre for Retail Research (CRR).

