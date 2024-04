Les deux prévenus sont présents au procès 1 MDB au TPF à Bellinzone

La défense d'un des deux accusés dans le procès du volet suisse du scandale financier 1MDB a demandé que les débats se déroulent à huis clos. Elle exposera ses arguments cet après-midi. D'ici là, les débats sont suspendus.

Accompagnés de leurs avocats, les deux hommes d'affaires sont des doubles nationaux, saoudien et suisse pour le premier, britannique et suisse pour le second. L'accusé principal répond de gestion déloyale, escroquerie, corruption active d'agents publics étrangers, faux dans les titres, blanchiment d'argent aggravé et gestion déloyale des intérêts publics.

Le second est accusé des mêmes griefs, à l'exception du faux dans les titres. Selon le Ministère public de la Confédération (MPC), les deux hommes sont responsables du volet suisse de l'affaire qui a abouti au siphonnage de 1,8 milliard de dollars au détriment du fonds souverain malaisien 1Malaysia Developpment Berhad (1MDB).

