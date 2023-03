Les détails du parc solaire alpin Grengiols-Solar présentés

Les promoteurs du parc solaire valaisan Grengiols-Solar ont présenté mercredi les détails de ce qui pourrait devenir l'une des plus grandes centrales solaires de Suisse. En cas de réalisation, le parc pourrait produire 600 gigawattheures par an.

Pour rappel, le parc solaire en question est projeté sur le domaine skiable de Grimentz-Zinal, sur les terres de l’alpage du Marais à 2450m d’altitude.

Le projet anniviard est le sixième projet de parc solaire annoncé en Valais et s’inscrit dans le cadre de l’offensive nationale sur le solaire et ses mesures urgentes visant à rendre la Suisse plus indépendante en augmentant la part d’énergie renouvelable indigène.

Les initiateurs du projet sont la commune de Grengiols et cinq entreprises énergétiques régionales et nationales.

Combinaison avec l’hydraulique

Les données récoltées grâce à une installation solaire-test montée fin novembre sur le site concerné ont permis de confirmer le potentiel énergétique de la région. La zone sur laquelle est projeté le parc solaire bénéficie d’environ 1500 heures d’ensoleillement par an, contre 800 à 1000 heures en plaine, soulignent les partenaires.

Au total, quelque 910'000 modules solaires pourront un jour fournir 600 GWh d’électricité par an, dont 250 GWh en hiver. Une combinaison est également prévue avec la planification d’un nouvel ouvrage d’accumulation de Chummensee.

Impact environnemental

En ce qui concerne les vives oppositions au projet, Renato Kronig. le président administratif d'Energie Brig-Aletsch-Goms (EnBAG), un des trois promoteurs du projet, a répondu être 'conscient de notre responsabilité vis-à-vis des personnes et de l’environnement'. Un groupe d’accompagnement, des rencontres et un monitoring environnemental sont au programme de ces prochains mois.

Si la réalisation du parc solaire 'prendra plusieurs années', le directeur des Forces motrices valaisannes Stéphane Maret indique que l’installation devrait fournir au réseau la capacité requise par la loi dès la fin 2025, soit la date limite pour bénéficier des subventions de la loi d’urgence. Les coûts d’investissements ne sont, pour l’heure, pas communiqués.

/ATS