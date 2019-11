Les détaillants tessinois optimistes pour la période des Fêtes

Le commerce de détail tessinois a la vent en poupe à l'approche des Fêtes. Les acteurs de la moyenne et de la grande distribution au sud des Alpes rapportent une amélioration de la marche des affaires, tant en termes de volumes écoulés que d'affluence de la clientèle.

La plupart des petits commerçants jugent également leur situation favorable, mais le solde positif des optimistes, déjà moindre que dans les moyennes surfaces, a marqué le pas au 3e trimestre, selon le dernier pointage conjoncturel publié vendredi par l'Office cantonal de la statistique.

Le nombre d'entreprises ayant signalé une contraction des ventes est en baisse. Même constat sur le front de la fréquentation, mais avec une disparité importante entre les sous-secteurs. Alors que pour la moyenne et grande distribution, le solde est passé de -17,2% depuis le relevé de juillet à +31,9% en octobre, pour les petits commerces il accuse un repli de trois points de pourcentage à 5,3%.

Effectifs renforcés

Au vu des 'perspectives relativement bonnes' quant à l'évolution des affaires, le nombre de détaillants qui prévoient d'étoffer leurs effectifs au cours des trois prochains mois a progressé, en particulier pour les moyennes et grandes surfaces.

'La période la plus importante de l'année se rapproche, d'importants investissements ont été prévus dans les marchandises et la main d'oeuvre a été renforcée en conséquence', souligne la présidente de Federcommercio, Lorenza Sommaruga, citée dans le document.

Elle signale que le mois de décembre en particulier pourrait venir alimenter les chiffres qui n'ont pas été atteints en cours d'année et permettre ainsi d'équilibrer les comptes. Et de déplorer qu'en raison du calendrier, seules deux dérogations ont été octroyées pour ouvrir le dimanche, en plus de celle du 8 décembre (Immaculée Conception).

/ATS