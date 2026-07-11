Les communes suisses critiquées pour leur gestion du surtourisme

La directrice des Auberges de Jeunesse Suisses critique les communes pour leur gestion du surtourisme ...
Les communes suisses critiquées pour leur gestion du surtourisme

Les communes suisses critiquées pour leur gestion du surtourisme

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

La directrice des Auberges de Jeunesse Suisses critique les communes pour leur gestion du surtourisme. 'Elles vivent du tourisme, mais se plaignent du nombre élevé de visiteurs', déclare Janine Bunte dans un entretien diffusé samedi par le journal Blick.

De nombreuses communes ont négligé de définir une stratégie touristique, constate la responsable. Pour parvenir à une répartition plus équilibrée des visiteurs, il faut que les communes, les organismes touristiques et les prestataires agissent de concert, ajoute-t-elle.

'Il faudrait aussi avoir le courage de dire 'stop'', relève Mme Bunte. 'Le sujet est actuellement souvent esquivé. Or, sans nommer le problème, il est impossible de trouver une solution'.

La directrice des Auberges de Jeunesse Suisses fait preuve de compréhension envers les personnes touchées par l'afflux massif de touristes. 'C'est insupportable', reconnaît-elle.

Le fait que l'on fasse moins attention aux autres est un phénomène de société, remarque-t-elle, soulignant que cela n'a rien à voir avec la nationalité. Les auberges de jeunesse cherchent à dialoguer avec les clients, poursuit-elle. 'Mais nous sommes un hébergement, pas un établissement d'éducation'.

/ATS
 

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