Les combats de vaches gestantes dénoncés à la justice valaisanne

L'association Ecologie et Altruisme s'oppose aux combats de vaches gestantes. Elle a déposé une dénonciation pénale pour atteinte à la dignité animale auprès du ministère public valaisan à la suite d'un combat de reines à Martigny.

Les vaches qui s'affrontent lors des combats organisés en automne sont toutes portantes. Une situation que dénoncent l'association Ecologie et Altruisme dont l'un des buts est de 'promouvoir la protection du bien-être et de la dignité des animaux'.

Début octobre, les activistes antispécistes ont manifesté à l'occasion d'un combat de reines à Martigny (VS), puis annoncé via un communiqué avoir saisi la justice. 'Ecologie et Altruisme a bien déposé une dénonciation pénale pour atteinte à la dignité animale', a confirmé jeudi à Keystone-ATS le ministère public du canton du Valais.

L'organisation estime que 'l'utilisation de vaches attendant des petits pour des combats visant à divertir les humains' doit être considérée comme une atteinte à la dignité de l'animal. Il s'agit selon elle d'une infraction à la loi sur la protection des animaux.

Le ministère public valaisan examine la suite à donner à la dénonciation. Il indique en revanche qu'aucune plainte pénale contre des éleveurs qui auraient agressé des femmes activistes lors de ces combats à Martigny n'a à ce jour été déposée.

