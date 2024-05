Les centres de soin Affidea veulent se développer en Suisse

Affidea Suisse, filiale helvétique du groupe néerlandais éponyme, compte renforcer sa présence ces prochaines années en Suisse.

Le spécialiste des centres de soin, focalisé sur l'imagerie médicale et le traitement du cancer du sein, veut ouvrir de nouvelles succursales et doubler ses effectifs.

'Nous avons l'ambition d'élargir notre présence dans les années à venir dans le domaine du diagnostic et du traitement du cancer du sein. Pour cela, nous voulons répliquer le modèle du centre de soin intégré en médecine mammaire de Zurich dans les autres régions', a expliqué à l'agence AWP Marc-André Christinat, directeur général d'Affidea Suisse depuis mars 2022.

Présent dans la Confédération depuis 2007 avec un réseau de 15 centres de soins dans l'imagerie médicale, le diagnostic, la gastro-entérologie, ainsi que le traitement du cancer du sein, l'entreprise a acquis il y a deux ans à Zurich deux centres de soins intégrés en médecine mammaire, Brust-Zentrum Zurich et Plastic Surgery Group.

Affidea, qui compte 350 employés en Suisse, a depuis poursuivi son expansion dans le pays avec la création fin 2023 au Tessin d'un nouveau centre de soins à Lugano, basé sur le modèle de celui de Zurich et aussi spécialisé dans la prévention, le diagnostic, le traitement et le suivi du cancer du sein. Cette année, la société a également acquis deux centres à Baden, en Argovie, dans l'imagerie médicale.

La société, filiale du néerlandais Affidea Group International, ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. 'Nous sommes déjà bien implantés avec l'imagerie médicale en Suisse romande, où nous voulons cependant continuer notre développement, notamment sur le canton de Vaud et également encore créer des centres de soin intégré dans le domaine du cancer du sein', a détaillé M. Christinat.

Selon le dirigeant, 'la partie alémanique représente un axe de développement important. Nous voulons aussi grandir par acquisitions en ciblant des acteurs privés indépendants, notamment dans l'imagerie et le diagnostic, mais nous ne visons pas l'acquisition de cliniques', a-t-il ajouté.

Vers d'autres traitements

L'objectif est de rester sur des marchés spécifiques comme le cancer du sein ou d'autres spécialisations médicales, comme le cancer colorectal, et de développer l'activité 'sur une période de trois à cinq ans afin d'atteindre une masse critique en Suisse', a poursuivi le patron.

Dans le cadre de sa stratégie d'expansion en Suisse, la maison-mère d'Affidea 'nous soutient dans nos investissements et la conduite opérationnelle', a ajouté Marc-André Christinat. Le groupe, basé aux Pays-Bas, compte plus de 350 centres et 14'000 professionnels dans 15 pays. La multinationale, détenue par le belge Bruxelles-Lambert, a dégagé en 2023 un chiffre d'affaires de 856 millions d'euros et inscrit une perte nette de 42,6 millions (quasiment autant en francs), selon son rapport annuel.

Si Affidea Suisse reste discret sur sa performance financière, le dirigeant indique avoir 'plus que doublé ces deux dernières années' le chiffre d'affaires. L'entreprise traite 150'000 patients par an et a investi 20 millions de francs entre 2022 et 2024.

La société veut également doubler ses effectifs d'ici deux à trois ans avec le recrutement de médecins, de techniciens radiologistes, d'infirmières ainsi que d'assistantes et secrétaires médicales, mais la pénurie de main d'oeuvre qualifiée rend cette tâche difficile.

