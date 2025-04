Les casinos suisses adoptent un code de protection des joueurs

Tous les casinos suisses se sont engagés à respecter un code contraignant de protection des joueurs. Il contient notamment des dispositions relatives à la publicité, à la protection des mineurs et aux interdictions de jeu.

Les casinos s'engagent notamment à ne pas faire de publicité télévisée avant 22h00, et les casinos en ligne affichent l'avertissement 'Jouez de manière responsable'. De plus, les collaborateurs sont formés à la protection des joueurs, indique jeudi la Fédération suisse des casinos dans un communiqué. Et de préciser que le code va au-delà des prescriptions légales.

L'importance de la détection précoce est relevée. En collaboration avec des experts dans le domaine de la recherche sur la dépendance au jeu et de l'intelligence artificielle, les maisons de jeu développent des méthodes de pointe pour la détecter précocement les joueurs à risque et engager le dialogue avec eux, écrit la Fédération suisse des casinos.

Elle souligne qu'avec ce code, les casinos suisses au bénéfice d'une concession se distinguent clairement des prestataires étrangers illégaux qui 'contournent les dispositions légales de protection des joueurs' et ne contribuent pas à l'AVS.

https://www.protectionjoueurs.ch

/ATS