Les capsules en papier de Nescafé arrivent sur le marché

Nescafé Dolce Gusto se lance à son tour dans la commercialisation de capsules de café biodégradables. Comme Migros et Nespresso, la marque du groupe Nestlé a développé un emballage à base de papier qui peut être composté à domicile.

Ces nouvelles capsules, ou 'pods', accompagnent le lancement d'une nouvelle machine, NEO, que Nestlé présente comme le système de café 'le plus innovant et le plus durable de Nescafé' conçu en Suisse. Cette nouvelle machine et ses capsules ont été développées au cours des cinq dernières années au centre de recherche d'Orbe (VD).

'Cette nouvelle génération de machine à café a été conçue avec la durabilité comme condition de base', a affirmé Julia Lauricella, responsable du Nestlé System Technology Centre d'Orbe, lors d'une présentation aux médias.

Ces efforts ont porté sur la machine elle-même, composée à 50% de plastique recyclé pour les parties qui ne sont pas en contact avec l'eau, le lait ou le café, et à 85% d'aluminium recyclé pour le bloc thermique, a-t-elle précisé.

Pas dans les composts publics

La responsable a aussi promis une machine 'pérenne', conçue pour être réparée facilement. Concernant le produit, les paramètres d'extraction ont été 'optimisés' pour utiliser uniquement la quantité de café nécessaire.

Quant aux capsules, elles sont composées d'un gramme de papier et d'une couche de biopolymère compostable plus fine qu'un cheveu. 'Plus de 200 structures de matériaux ont été testées' pour trouver la bonne combinaison entre préservation du café et biodégradabilité, a poursuivi Mme Lauricella.

Ces 'pods' peuvent être compostés à domicile ou retournés gratuitement via un sachet de recyclage de Nescafé Dolce Gusto. A noter toutefois que ces capsules à base de papier ne sont pas encore acceptées dans les composts publics, où la distinction n'est pas encore effective entre les capsules biodégradables et celles en aluminium ou plastique.

Qualité garantie

Grâce à sa nouvelle machine NEO, qui est en vente dès mardi sur le marché suisse, Nestlé a calculé qu'une tasse d'espresso avait une empreinte carbone réduite de 25% par rapport au système Dolce Gusto actuel.

Selon Christine Martel, directrice Café chez Nestlé Suisse, ces différentes innovations à visée écologique ont été faites 'sans le moindre compromis' sur la qualité du café. Elle a aussi vanté les innovations en matière d'utilisation, notamment pour les trois différents modes d'extraction, ainsi que pour la connectivité avec la machine grâce à une application pour smartphone.

Ces différentes technologies ont été développées à Orbe, mais aussi dans d'autres centres de recherche du groupe comme le Nestlé Institute of Packaging Sciences de Lausanne. Les investissements financiers consentis par Nestlé pour ces nouveaux produits n'ont pas été divulgués.

