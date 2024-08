Les caisses de pensions suisses ont avancé au deuxième trimestre

Les caisses de pension suisses ont bénéficié d'une ambiance de marché positive au second trimestre. Leur rendement moyen est affiché à 0,77%, indique lundi la dernière étude sur les caisses de pension helvétiques de Swisscanto.

La hausse moyenne enregistrée sur les six premiers mois de l'année de 6,6% illustre la bonne ambiance sur les marchés, rapporte la publication qui souligne l'apport des Etats-Unis, où l'attrait pour l'intelligence artificielle a porté les indices.

Fin juin, les taux de couverture de droit privé se sont améliorés de 0,4 point de pourcentage pour atteindre 120,0%. Ainsi, toutes les caisses enregistrent un taux de couverture supérieur 100%, voire en majorité à plus de 115%.

Concernant les caisses de droit public, le taux de couverture pondéré en fonction de la fortune a progressé à 112,4% pour celles à capitalisations totales, et à 89,4% pour celles à capitalisations partielles.

L'étude montre que les caisses de pension suisses ont profité de la performance des actions. D'avril à fin juin, elles ont contribué au rendement avec 3,1% de plus. Les matières premières en hausse de 2,6%, et les actions mondiales de 2,5% ont fait de même. Pour les obligations, les valeurs suisses avancent de 1,3% et les valeurs étrangères affichent le même score mais en négatif.

Pour le troisième trimestre, Swisscanto met en garde contre l'effet négatif de la chute actuelle des cours de la Bourse.

/ATS