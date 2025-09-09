Les caisses de pension ont profité d'un rendement élevé en 2024

Les institutions de prévoyance ont clôturé 2024 sur un rendement moyen de 7,5%. La solide performance a bénéficié aux assurés ainsi qu'au degré de couverture, précise mardi Complementa dans une étude.

Les assurés ont profité d'une rémunération élevée à 3,9%, au plus haut sur les 20 dernières années, précise dans un communiqué le fournisseur de services aux caisses de pension. Plus de 20% des institutions de prévoyance ont même versé une rémunération de 6% ou plus.

La solide performance a également permis de faire progresser le degré de couverture. Ce dernier, pondéré en fonction du capital, a augmenté sur un an, passant de 107,6% fin 2023 à 111,8% fin 2024. A cette date, seules 2,9% des caisses de pensions se trouvaient en situation de découvert - exclusivement d'institutions de prévoyance de droit public dans le système de capitalisation partielle.

En parallèle, l'allocation d'actifs continue d'évoluer: la part des actions a augmenté à 32,5% de la fortune globale, soit la valeur la plus élevée des deux dernières décennies. D'un autre côté, la part des obligations est tombée à 31,1%, le niveau le plus bas depuis le début de la collecte des données. La quote-part de l'immobilier a légèrement reculé à 22,5%, ce qui tient pour l'essentiel aux effets de performance des autres actifs. Ces investissements dans la pierre se font à 85% en Suisse.

Malgré le contexte actuel marqué par de nombreuses incertitudes, les institutions de prévoyance affichent jusqu'à présent des rendements supérieurs à la moyenne pour 2025. Fin août, le rendement moyen s'inscrivait à 3,0%, avec une légère progression du degré de couverture à 113,8%.

L'étude de cette année repose sur une base de données provenant de 460 caisses de pension, représentant un patrimoine total de 940 milliards de francs, et couvre environ 80% des placements de toutes les caisses de pension suisses.

