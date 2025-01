Les boissons sucrées responsables d'un cas de diabète sur dix

Les boissons sucrées sont responsables d'un cas de diabète sur dix dans le monde. En outre, une maladie cardiovasculaire sur trente est directement liée à la consommation de ces sodas, selon une étude publiée lundi dans la revue Nature Medicine.

Des mesures politiques sont donc urgentes, souligne l'équipe de recherche internationale dans l'article. L'Amérique latine et les Caraïbes sont particulièrement touchées: près d'un quart des cas de diabète de type 2 dans cette région sont dus aux boissons sucrées. C'est l'Afrique subsaharienne qui a connu la plus forte augmentation de ce type de diabète entre 1990 et 2020, avec 8,8%.

En Suisse, les scientifiques ont attribué 10,5% des cas de diabète de type 2 diagnostiqués en 2020 à la consommation de boissons sucrées, a indiqué à Keystone-ATS Laura Lara-Castor, de la Tufts University à Boston (USA), auteure principale de l'étude. En ce qui concerne les maladies cardio-vasculaires, les boissons sucrées étaient responsables de 3,1% de tous les nouveaux cas.

/ATS