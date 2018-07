Les avocats de Weinstein visent la plainte de l'actrice Ashley Judd

Les avocats d'Harvey Weinstein ont demandé le rejet de la plainte déposée en avril par l'actrice Ashley Judd. Ils arguent dans la motion déposée mardi au tribunal de Los Angeles que le producteur déchu et la plaignante avaient passé un accord dans une chambre d'hôtel.

L'actrice aurait accepté que le producteur 'la touche à condition qu'elle gagne un Oscar dans l'un de ses films'. Voilà le pacte, affirment les défenseurs de celui qui est inculpé pour viol et agressions sexuelles sur trois femmes, et qui nie toutes ces accusations.

Harvey Weinstein aurait 'ensuite tenté de respecter sa part du marché en essayant de faire embaucher l'actrice dans autant de rôles possibles pour lui faire gagner' l'une de ces prestigieuses récompenses, notamment dans 'Will Hunting' (1997) face à Matt Damon, un rôle finalement revenu à Monnie Driver, nommée aux Oscars.

'Cela reflète sa motivation pour faire avancer sa carrière, pas la détruire et mine les accusations de diffamation de la plaignante', argumentent les avocats de M. Weinstein. En outre, ces derniers ajoutent dans leur motion que les faits sont prescrits et que le harcèlement décrit par la comédienne n'est pas 'persistant ou grave'.

'Insultants'

'Les arguments de M. Weinstein pour tenter d'échapper aux conséquences de sa conduite méprisable sont non seulement sans fondement, ils sont insultants', a répliqué l'avocat d'Ashley Judd dans une réaction reçue mercredi par l'AFP.

La comédienne de 50 ans affirme dans sa plainte que l'ex-magnat de Hollywood a torpillé sa carrière car elle avait résisté à son harcèlement sexuel. Harvey Weinstein aurait notamment annihilé ses chances d'apparaître dans la trilogie au monumental succès 'Le Seigneur des anneaux' et l'aurait décrite auprès du réalisateur de l'épopée fantastique, Peter Jackson, comme 'un cauchemar' sur les plateaux.

Ce dernier a déclaré peu après l'éclosion du scandale Weinstein se souvenir de commentaires négatifs du producteur sur Ashley Judd ainsi que sur Mira Sorvino, une autre actrice qui accuse Harvey Weinstein de harcèlement sexuel.

Une porte de sortie

L'actrice affirme que sous prétexte d'un rendez-vous professionnel il y a vingt ans, le producteur l'aurait fait monter dans sa chambre d'hôtel à Beverly Hills et lui aurait demandé de lui faire un massage ou de le regarder prendre une douche.

Elle aurait avancé ce pacte pour calmer les tempérer les ardeurs de celui qui avait alors le pouvoir de faire ou défaire les carrières à Hollywood: 'Comment je peux sortir de la chambre le plus vite possible sans m'aliéner Harvey Weinstein?', s'est-elle souvenue avoir pensé, dans une interview au New York Times.

