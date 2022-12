Les appels à économiser l'énergie pris au sérieux, selon un sondage

Les appels de la Confédération aux économies d'énergie sont généralement pris au sérieux par la population, selon un sondage. La quasi-totalité des personnes interrogées (96%) assure avoir pris des mesures au quotidien.

Les gestes privilégiés sont éteindre la lumière, éviter de prendre un bain ou cuisiner avec un couvercle, selon cette enquête réalisée par le commerçant en ligne Digitec Galaxus auprès de 2500 personnes en Suisse, Allemagne et Autriche (500 pour la Suisse).

Ce sont surtout les femmes et les personnes de plus de 50 ans qui ont affirment suivre les conseils d'économie. La catégorie des 15-29 ans est plus réticente. La jeune génération serait en revanche prête à prendre davantage le train et à laisser la voiture au garage, une partie des personnes interrogées ne possédant toutefois pas encore de permis de conduire ou de voiture.

Au total, moins de 4% des personnes interrogées ont déclaré ne pas avoir changé leurs habitudes. La proportion d'adhérants aux économies d'énergie est la même en Allemagne qu'en Suisse. L'Autriche est encore une meilleure élève avec un pourcentage de 98%, à en croire le sondage.

En Suisse, les Romands sont les plus enclins à renoncer à conduire (40%) ou à utiliser des appareils économes en énergie à la maison (41%), tandis que les personnes interrogées en Suisse alémanique déclarent plutôt la guerre au mode veille: 60% d'entre elles assurent éteindre systématiquement les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

/ATS