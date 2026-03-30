Les annonces de cyberattaques en hausse en 2025

Les annonces de cyberattaques ont continué d'augmenter en 2025. Au total, 64'733 annonces ont ...
Les annonces de cyberattaques en hausse en 2025

Les annonces de cyberattaques en hausse en 2025

Photo: KEYSTONE/KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Les annonces de cyberattaques ont continué d'augmenter en 2025. Au total, 64'733 annonces ont été enregistrées, soit 3% de plus qu'en 2024. Les appels par de fausses autorités comptent parmi les arnaques les plus fréquentes.

La grande majorité des annonces proviennent du public, a indiqué Florian Schütz, directeur de l’Office fédéral de la cybersécurité lundi devant la presse. Son service a reçu 177 annonces par jour, soit une toutes les 8,4 minutes.

Les tentatives de fraude, comme les appels téléphoniques par de fausses autorités, représentent 55% des cas. 'Les arnaques téléphoniques sont en recrudescence avec l'intelligence artificielle', a indiqué M. Schütz. L'hameçonnage, aussi appelé phishing, constitue 19% des annonces.

Concernant les attaques sur les infrastructures critiques, la Suisse n'est pas plus ciblée qu'ailleurs en Europe, a indiqué M. Schütz. 'Ce qu'on a plutôt observé, c'est des tentatives d'utiliser les infrastructures suisses pour cibler d'autres pays', a-t-il expliqué.

/ATS
 

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