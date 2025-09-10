Les agences de voyages en croissance en 2025

Après un début d'année sur la retenue, les agences de voyages ont profité d'une accélération de la demande à partir de l'été. Actuellement, les chiffres d'affaires sont supérieurs de 5% au niveau de l'an dernier, précise mercredi la Fédération Suisse du voyage (FSV).

Outre la demande, la progression des chiffres d'affaires a été portée par des prix légèrement plus élevés et des valeurs de dossiers en hausse, indique la faîtière. Le volumes des ventes des vacances organisées à l'étranger incluant au moins une nuitée s'élève à près de 2,5 milliards de francs.

La demande pour les vacances balnéaires et les séjours en villes a bondi entre la mi-juillet et le début du mois d'août. Les destinations méditerranéennes en Espagne, en Grèce et en Turquie sont arrivées en tête du classement estival, tandis que les pays nordiques ont pesé pour environ 8 à 9% de la demande globale.

L'Egypte est la destination de vacances la plus réservée pour l'automne, devant la Grèce et l'Espagne. La clientèle suisse, qui réservent en moyenne son séjour six mois à l'avance, se rendra cet hiver en premier lieu aux Maldives et en Thaïlande, qui occupent la tête du classement. D'autres destinations asiatiques, comme le Japon et le Sri Lanka sont également très prisées.

