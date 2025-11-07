Les Vert-e-s récoltent 125'000 signatures pour l'initiative solaire

Selon les Vert-e-s, leur initiative solaire va aboutir. Le parti a récolté 125'000 signatures pour leur texte qui demande que toute nouvelle construction ou rénovation soit systématiquement accompagnée d'une installation solaire. Des exceptions seraient possibles.

Ces signatures sont actuellement en cours de vérification auprès des communes, ont indiqué les Vert-e-s à Keystone-ATS, confirmant une information publiée jeudi matin par la RTS et les journaux alémaniques de CH Media. Grâce à la forte mobilisation de leur base, 30'000 paraphes ont pu être récoltés rien qu'en octobre, selon les écologistes.

Le délai de 18 mois pour collecter les 100'000 signatures nécessaires court encore jusqu'au 11 décembre. 'Il s'agit d'un grand moment pour notre parti', a déclaré sa présidente Lisa Mazzone dans La Matinale de la RTS. Ce serait la première initiative populaire depuis dix ans que les Vert-e-s parviendraient à faire aboutir seuls.

La présidente du parti s'attend déjà à une forte opposition, notamment du lobby immobilier qui ne voudrait pas imposer d'investissements obligatoires aux propriétaires. Et de répondre qu'il existe déjà des standards à respecter dans le bâtiment.

'Il y a un temps où on nous demandait de construire des bunkers dans les immeubles. Il y a eu aussi le moment où on a dû se raccorder à l'eau usée. Ce sont des moments comme ça, qui sont importants. Cela fait partie des normes de base pour un bâtiment en Suisse', a-t-elle avancé. Et de rappeler qu'il est déjà possible d'obtenir des soutiens financiers de la part de l'Etat, pour avoir la garantie que le courant est racheté à un prix minimum.

'Etre conséquent'

Selon l'initiative 'Pour un approvisionnement sûr en énergies renouvelables (initiative sur le solaire)', l'obligation de poser des panneaux photovoltaïques sur les nouvelles constructions ou les transformations importantes entrerait en vigueur une année après l'acceptation du texte par le peuple et les cantons. Pour les constructions et installations existantes, des panneaux solaires seraient obligatoires dans un délai de 15 ans.

La Confédération pourrait soutenir ce processus financièrement. Des exceptions seraient possibles, par exemple pour les bâtiments classés, pour des cas de rigueur, ou lorsque l'installation provoquerait des coûts disproportionnés.

Avec leur texte, les Vert-e-s comptent aussi apporter une alternative à l'initiative 'De l'électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)'. Issue des rangs du PLR et de l'UDC, celle-ci prévoit un retour des centrales nucléaires.

A un moment donné, il faut 'être conséquent' si on veut faire le tournant énergétique, a estimé Lisa Mazzone. Et d'ajouter que le solaire a besoin de sécurité, alors que 'le potentiel de production solaire sur les bâtiments est à peu près aussi grand que la consommation annuelle d'électricité de l'ensemble de la population suisse'.

/ATS