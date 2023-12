Les Suisses réduisent leur budget pour les cadeaux de Noël

Les Suisses devraient moins dépenser cette année pour offrir des jouets à Noël. L'enveloppe à y consacrer s'est réduite en moyenne à 411 francs, après le record de 500 francs l'an dernier.

Le moral des consommateurs est plombé par l'inflation, la hausse des coûts de la santé et l'incertitude économique générale, souligne une étude de l'institut GfK lundi. En tout, 40% des personnes interrogées prévoient de moins dépenser pour les cadeaux et un tiers anticipent de moins donner à des organisations caritatives par rapport aux années précédentes.

Les Suisses 'font des achats de manière plus ciblée et font davantage attention aux promotions', à l'image de la semaine promotionnelle Black Week, a estimé Kurt Meister, expert chez GfK.

La part des achats en ligne est restée au même niveau que l'an passé, alors que celle en magasin a reculé de 8%. 'Nous nous attendons à une évolution positive des achats de Noël en ligne', a déclaré M. Meister. Le comportement d'achat reste hybride: près d'un Suisse sur sept achète sur internet et en boutique, 22% seulement en magasin et 9% uniquement en ligne.

Pour l'année à venir, les Suisses devraient continuer à limiter leurs emplettes. Plus de la moitié veut 'consommer de manière plus consciente et moins dépenser'. Plus d'un quart compte aussi davantage acheter d'occasion, 'surtout les femmes et les jeunes'. Plus de 20% d'entre eux pourraient penser à acquérir un appareil électronique (smartphone, tablette, ordinateur) reconditionné. C'est 6% de plus que l'an passé.

Le sondage en ligne a été réalisé en Suisse alémanique et romande du 30 novembre au 5 décembre.

/ATS