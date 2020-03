Les Suisses peuvent toujours déménager

A l'approche du 31 mars, les Suisses qui ont prévu de déménager pourront le faire, a précisé devant la presse Martin Tschirren, directeur de l'Office fédéral du logement. Il faut toutefois respecter les règles d'hygiène.

Il n'y a pas d'interdiction de déménager, a souligné devant la presse Martin Tschirren, directeur de l'Office fédéral du logement (OFL). Les mesures d'hygiène doivent cependant être respectées. Des aménagements doivent être trouvés entre bailleurs et locataires dans les cas problématiques, notamment si l'appartement ne peut pas être nettoyé correctement avant la date de l'emménagement. Par ailleurs, il faut éviter de se transmettre les clés de mains à mains.

L'OFL examine également les questions sur les loyers, notamment pour les entreprises qui n'ont plus de revenus et ne peuvent plus les payer. La situation est en cours d'analyse et les mesures nécessaires seront prises, a précisé M. Tschirren. Ce dernier a précisé qu'une rencontre a lieu mardi avec représentants des propriétaires et des locataires.

/ATS