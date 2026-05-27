Les Galeries Lafayette ferment leur magasin de Pékin

Le détaillant français Galeries Lafayette ferme mercredi les portes de son magasin de Pékin. Ouvert il y a treize ans, le point de vente est victime des nouvelles exigences des clients et du fléchissement du luxe dans un pays qui en était naguère l'eldorado.

Un flot continu de clients a parcouru mardi, veille de fermeture, les boutiques de l'immense magasin de six étages dans le coeur de la capitale à la recherche de bonnes affaires de dernière minute. Les employés remballaient au même moment les invendus et les mannequins, contribuant eux aussi à vider les rayons des sacs à main, vêtements, chaussures et jouets pour enfants avant que l'enseigne ne tire le rideau pour une durée indéterminée.

'Ne soyez pas tristes, ce n'est pas un adieu définitif', déclarait le magasin dans un message publié début mai sur les réseaux sociaux. 'A bientôt Pékin', promettait-il. Les Galeries Lafayette invoquaient dans un communiqué mi-mai l'évolution des attentes de la clientèle.

'Les acheteurs modernes privilégient de plus en plus la commodité, un service de qualité supérieure, des expériences plus enrichissantes et un sentiment accru de bien-être', disaient-elles. 'L'enseigne entend proposer des magasins plus fonctionnels et agiles, mettant davantage l'accent sur la sélection de marques et de produits', ajoutaient-elles.

La direction des Galeries Lafayette avait expliqué séparément que le magasin de Pékin, avec ses 48.000 mètres carrés, était trop grand pour pouvoir être modernisé sans consentir des investissements majeurs. La Chine connaissait une période de forte croissance du luxe quand les Galeries Lafayette avaient ouvert à Pékin leur premier magasin en Chine continentale en 2013.

L'essor de la classe moyenne portait alors la promesse de nouveaux débouchés pour des marques jusqu'alors inaccessibles au plus grand nombre en Chine. Depuis, la pandémie de Covid-19, une profonde crise de l'immobilier aux graves retombées sur l'économie et le piétinement de la consommation intérieure sont passés par là.

Les Galeries Lafayette ont assuré que la fermeture du magasin pékinois ne remettait pas en question sa présence. Elles ont trois autres magasins, en Chine continentale à Shanghai (est) et Shenzhen (sud) et dans la région administrative spéciale de Macao. Les Galeries Lafayette s'appuient en Chine sur une coentreprise à parts égales avec un partenaire local, Hopson Group. Elles étaient locataires du magasin de Pékin.

A l'international, le groupe possède des magasins en Indonésie (Jakarta), en Inde (Mumbai et New Delhi), au Moyen-Orient (Dubaï et Doha) et au Luxembourg.

/ATS