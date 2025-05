Les Français favorables à l'organisation d'un referendum

Les Français sont très majoritairement favorables (83%) à l'organisation d'un referendum et placent l'économie, les retraites et l'immigration en tête des sujets sur lesquels ils aimeraient être questionnés, selon un sondage Elabe pour BFMTV, publié dimanche.

Plus d'un Français sur deux se dit favorable à l'organisation d'un referendum, et 28% très favorables, dans cette étude publiée après la proposition du Premier ministre François Bayrou d'interroger les Français sur la trajectoire à venir des finances publiques.

'Cette idée a pénétré l'opinion', s'est d'ailleurs félicité M. Bayrou samedi en marge d'un déplacement à Brest.

'Beaucoup de citoyens français disent: oui au fond, que nous soyons pour une fois associés à ces décisions, c'est une chose qui nous intéresse et qui est très importante. Alors le monde politique est un peu moins enthousiaste, on comprend assez bien pourquoi: parce que l'intervention directe des citoyens change le rapport de force et le débat', a encore observé le Premier ministre.

Le président Emmanuel Macron avait également dans ses voeux pour 2025 proposé d'organiser plusieurs scrutins de ce type. Il pourrait se montrer plus précis sur la question lors d'une émission spéciale mardi soir sur TF1.

Cinquante-neuf pour cent des personnes interrogées citent la dépense, la dette, les impôts, parmi les sujets sur lesquels ils souhaitent se prononcer. Suivent ex-aequo les retraites et l'immigration (52%). Ils sont 43% à demander à être interrogés sur la fin de vie, 22% sur la réduction du nombre d'échelons territoriaux et 19% sur la proportionnelle.

Dans le bas du tableau, on trouve les rythmes scolaires et l'usage des écrans .et réseaux sociaux pour les enfants (16%). Sondage réalisé par internet les 6 et 7 mai sur un échantillon de 1000 personnes représentatives de la population de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,1 points.

/ATS