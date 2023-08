Les Diablerets: fréquentation record pour la 54e édition du FIFAD

Le Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD) a connu une affluence record, accueillant pendant une semaine pas loin de 15'000 personnes. 'Mongolie, la vallée des ours' de Hamid Sardar-Afkhami a remporté le Grand Prix.

Plus de soixante films en provenance de quatorze pays et un plateau exceptionnel d'invités ont tenu le public en haleine du 5 au12 août, relèvent samedi les organisateurs dans leur communiqué de clôture. Grande réussite également pour les nuits en bivouac sur le glacier des Diablerets, les trois ciné-concerts et les autres activités du Festival, notent-ils.

'Au niveau billetterie, cette édition a cartonné', se réjouit Solveig Sautier, directrice opérationnelle, interrogée par Keystone-ATS. 'Le résultat est positif, même s'il faut encore rattraper les années de vaches maigres Covid. Le budget global de la manifestation tourne autour de 700'000 francs', a-t-elle précisé.

Inoubliable

Le héros du film récompensé 'Mongolie, la vallée des ours ', le garde-chasse mongol Tumursukh est l'un de ces personnages que l’on n’oublie jamais. Il doit tout à la fois veiller sur les ours et protéger les troupeaux que ceux-ci dévorent. Il sait lire ce que disent les arbres de la taïga comme user des réseaux sociaux pour trouver plus vaste soutien à ses causes, arbitre éclairé des intérêts divergents du vivant et sentinelle du dérèglement climatique.

Le FIFAD a également attribué de nombreuses autres récompenses, dont cinq Diable d'or: ils ont récompensé 'Nuptse, l’inaccessible absolu', de Hugo Clouzeau (F) (catégorie verticale), 'On a marché sous la terre' (F) d’Alex Lopez (exploration et aventure), 'Corps à cors' (F), de Vincent Bendetti-Icart et Hippolyte Burkhart-Uhlen (nature et environnement), 'Pasang, In The Shadow Of Everest' (USA) de Nancy Svendsen (cultures du monde) et Egoland (E), de Ignasi Lopez Fàbregas (courts métrages).

Alpinistes piégés

Le Prix spécial du jury a été attribué au 'Fils du chasseur' (CH), de Juliette Riccaboni. Quant au Prix de la narration, il récompense 'Interdit aux chiens et aux Italiens (F, CH, I, B), de Alain Ughetto. Le Prix des Jeunes va à 'Into the ice, an expedition to the end of the world (E), de Andrew Opal.

Le Prix des Jeunes, mention spéciale est attribuée à 'Nevia, an Sam Anthamatten story' (A), de Daniel Schiessi et Elias Elhardt. Le Prix du Public revient à 'Vertiges, un pas vers la liberté' (F), de Clément Chauveau et Fabien Douillard, tandis que le Prix Erhard Loretan, 'Piège mortel sur la haute route (CH)' de Frank Senn.

La 55e édition du FIFAD aura lieu du 3 au 10 août 2024.

