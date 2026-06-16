Les Chambres fédérales pas d'accord sur le dossier nucléaire

Le dossier du nucléaire divise les Chambres fédérales. Mardi, le Conseil des Etats a refusé ...
Les Chambres fédérales pas d'accord sur le dossier nucléaire

Les Chambres fédérales pas d'accord sur le dossier nucléaire

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le dossier du nucléaire divise les Chambres fédérales. Mardi, le Conseil des Etats a refusé par 28 voix contre 16 de renvoyer au Conseil fédéral le contre-projet indirect à l'initiative 'Stop au black-out', comme l'a décidé le National la veille.

La Chambre du peuple veut d'abord obtenir des clarifications sur le plan financier.

Cette question sera de toute manière approfondie lors de l'élaboration d'un projet concret, a contré le conseiller aux Etats Thierry Burkart (PLR/AG) pour la commission. Elle sera même abordée avant cela, dans le rapport explicatif avant la votation, a ajouté le ministre de l'énergie Albert Rösti.

La gauche et quelques centristes étaient favorables au renvoi. Mathilde Crevoisier Crelier (PS/JU) a demandé de ne pas donner de chèque en blanc.

Le contre-projet du Conseil fédéral à l'initiative 'Stop au black-out' demande la levée de l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires. Le National devra une nouvelle fois se prononcer cette semaine. Un deuxième renvoi de sa part serait définitif.

/ATS
 

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