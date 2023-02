Les CFF vont utiliser la 5G pour leur radio ferroviaire

Les CFF vont actualiser leur système de radio ferroviaire en s'adaptant au nouveau standard européen qui utilise la 5G. Un projet-pilote sera mené entre Berne et Thoune en collaboration avec les opérateurs suisses de téléphonie mobile.

La technologie actuelle, basée sur la 2G, arrivera en fin de vie au milieu des années 2030, a indiqué Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF, à Keystone-ATS, confirmant une information de la NZZ am Sonntag. La Confédération a donné mandat à l'ex-régie fédérale de déployer le nouveau standard européen.

Pour assurer 'des transports publics ponctuels, sûrs et pérennes', le réseau de radio ferroviaire doit être performant, écrivent les CFF sur leur site Internet. Le projet entre Berne et Thoune poursuit non seulement ce but, mais il permet aussi une meilleure couverture de téléphonie mobile dans les trains. Selon les CFF, les dernières technologies sont efficaces sur le plan énergétique et tiennent compte des préoccupations environnementales.

/ATS