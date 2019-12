Les CFF vont introduire l'internet gratuit dans 2500 trains grandes lignes

Les voyageurs du trafic grandes lignes pourront surfer gratuitement sur internet en Suisse d'ici la fin de l'année 2020, ont annoncé vendredi les CFF. Le bilan des tests menés sur le réseau de téléphonie mobile s'est avéré positif, disent-ils.

Les CFF testaient depuis mai dernier l'internet gratuit à bord de trains grandes lignes, conjointement avec les opérateurs mobiles Salt et Sunrise. L'essai était limité aux 44 InterCity circulant entre Zurich et Genève, St-Gall et Lausanne ainsi que Bâle et Bienne.

'La technologie basée sur des beacons et un bluetooth fonctionne parfaitement. L'application 'FreeSurf CFF', nécessaire pour utiliser l'internet gratuit, a déjà été téléchargée quelque 40'000 fois. Environ 3000 clients y ont recours régulièrement', écrivent les CFF dans un communiqué.

Sur ces résultats positifs, les CFF vont dès lors introduire l'internet gratuit dans les quelque 2500 trains grandes lignes. 'Les opérateurs mobiles intéressés pourront répondre à l'appel d'offres public qui sera publié au cours des premiers mois de l'année 2020. Une solution sera également étudiée en parallèle pour les touristes étrangers', précise l'ex-régie fédérale.

Application pour malvoyants

'FreeSurf CFF' s'appuie sur 'l'excellente couverture du réseau mobile le long des lignes ferroviaires suisses', expliquent les CFF. 'Par rapport à un système wifi, cette technologie garantit une connexion internet plus rapide et plus fluide ainsi qu'une largeur de bande plus importante. En outre, le déploiement de ce service sur tous les trains grandes lignes peut se faire en quelques mois, alors que la mise en place de la technologie wifi prendrait plusieurs années'.

A l'étranger, les trains circulent souvent sur des lignes dont la couverture mobile n'est pas d'aussi bonne qualité. Les CFF misent donc sur la technologie wifi en trafic voyageurs international, équipant en conséquence leurs trains Astoro (ETR 610) et Giruno.

Les clients voyageant sur les lignes Eurocity passant par le Saint-Gothard ou le Simplon auront accès au wifi gratuit dans tous les nouveaux trains Giruno dès le changement d'horaire 2020, puis progressivement à partir de 2021 dans tous les trains Astoro, annoncent les CFF. Cette connexion permettra aussi aux voyageurs d'accéder au portail d'infodivertissement gratuit 'CFF Onboard'. Ce portail met à disposition des informations CFF, des journaux et des magazines en version numérique ainsi que des films et des jeux.

Les voyageurs pourront également profiter de nouveaux services à la clientèle en trafic grandes lignes, et notamment de 'CFF Inclusive', à savoir une assistance audio embarquée pour les personnes malvoyantes. Les clients pourront télécharger cette nouvelle application l'année prochaine sur leurs portables.

