Les CFF tirent un bilan positif un an après l'ouverture du Gothard

Un an après l'ouverture du tunnel de base du Gothard, les CFF tirent un bilan positif. La ponctualité s'est améliorée. Mais en raison des problèmes à Rastatt (D) et de la fermeture du tronçon de Luino (I), les trains de marchandises ont été moins nombreux que prévu.

Le plus long tunnel ferroviaire du monde (57 kilomètres) a été inauguré en grande pompe en été 2016. Grâce à cet ouvrage, le trajet entre le nord et le sud de la Suisse est réduit de 30 minutes environ. Depuis le 11 décembre 2016, les trains empruntent le tunnel selon l'horaire des CFF.

Un an après la mise en service, l'ex-régie fédérale présente une série de faits et de chiffres. En moyenne, 11'000 passagers par jour ont profité de la nouvelle liaison entre le Tessin et la Suisse alémanique.

Jusqu'à vendredi 18'395 trains voyageurs et 24'757 trains de marchandises ont franchi le Gothard, indique à l'ats le porte-parole des CFF Christian Ginsig. Pendant les jours de pointe, jusqu'à 165 trains ont roulé à travers ce corridor nord-sud.

Le transport de marchandises représente 64% du trafic empruntant le tunnel, soit jusqu'à 116 trains par jour. Les entreprises qui utilisent l'axe du Gothard se sont montrées satisfaites, précisent les CFF.

400 trains supplémentaires

Depuis la mise en service du tunnel, la ponctualité des trains de passagers et de marchandises s'est améliorée. Le succès du tunnel avait surpris les CFF. Durant les six premiers mois d'exploitation, des dizaines de passagers s'étaient vus débarqués avant l'arrivée; ils avaient dû emprunter le train suivant. La ruée avait été particulièrement importante à Noël et à Pâques.

Les CFF ont donc adapté leur offre et proposé 400 trains supplémentaires. En été, les trains de Lugano à Zurich ont été renforcés le dimanche soir. Des trains supplémentaires ont également été mis en place durant les vacances et pendant les périodes de beau temps.

/ATS