Les CFF prévoient un vaste réseau de nuit

Les CFF prévoient un réseau de nuit à l'échelle nationale pour les week-ends à partir de fin 2026. Dans le cadre de leur stratégie, ils veulent relier les grandes métropoles comme Zurich, Bâle et le bassin lémanique, ont rapporté les journaux du groupe CH Media.

Des trains Intercity de nuit circuleront entre Zurich et Genève, avec un hub de correspondance à Olten. Depuis cette ville, des correspondances seront proposées dans toutes les directions, selon les CFF.

Les liaisons avec les aéroports de Zurich, Bâle et Genève seront également développées. Une solution est déjà prévue pour l'hiver 2024/25, avec deux trains Intercity de nuit entre Zurich et Berne, le train au départ de Berne à 03h00 étant prolongé jusqu'à l'aéroport de Zurich.

En outre, les trains de nuit existants seront développés dans des régions comme Zurich, Bâle, Lucerne et la Suisse orientale. Les CFF veulent ainsi créer une alternative à la voiture pour les noctambules et les voyageurs qui doivent prendre des vols tôt le matin. On ne sait pas encore si un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sera introduit en semaine

