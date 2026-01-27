Les CFF ont été « plus ponctuels que jamais » en 2025

Les trains sont de plus en plus ponctuels, indiquent les CFF, qui font état d'un record de 94,1% de trains arrivés à l'heure en 2025. Seul le Tessin a affiché une légère baisse de la ponctualité, tandis que la Suisse romande a connu une amélioration importante.

Par rapport à 2024, la ponctualité du trafic voyageurs s'est améliorée de 0,9%, précisent mardi les CFF. Le 28 décembre 2025 a enregistré la plus haute ponctualité de l'histoire de l'entreprise: 98,6% des trains ont atteint leur destination à l'heure ce jour-là.

La bonne performance de cette année a été réalisée en dépit de nombreux événements ayant mobilisé au total 1600 trains spéciaux, comme le Concours Eurovision de la chanson ou l'Euro féminin de l'UEFA, et malgré de grands chantiers, parmi lesquels l'interruption de tronçons entre Berne et Fribourg, relèvent les CFF.

Amélioration en Suisse romande

En Suisse romande, la situation s'est améliorée, avec 93,4% de trains à l'heure (2024: 91,9%; 2023: 89,2%). Avec 98,9%, la ponctualité des correspondances est supérieure à la moyenne suisse, soulignent les CFF. On doit cette évolution positive à l'horaire 2025, qui a amélioré la 'robustesse' du système.

La situation s'est en revanche dégradée au Tessin, du fait du manque de ponctualité et de fiabilité des trains en provenance de l'Italie et de travaux à Lugano/Melide.

La ponctualité est descendue à 92,1% (2024: 92,6%). Elle a par ailleurs été affectée par des grèves en Italie et l'interdiction de la ligne du Simplon (détournement de trains de marchandises vers l'axe du Saint-Gothard avec un nombre record de trains dans le tunnel de base).

Trafic marchandise aussi plus ponctuel

Le trafic marchandise a aussi été plus ponctuel. Chez CFF Cargo, la ponctualité clientèle a ainsi gagné 2,2%, pour atteindre 90,2% (2024: 88%). Un progrès qui s'explique par la mise en place de 'mesures ciblées', comme sur 'la qualité de la production dans la gare de triage de Lausanne malgré le manque de personnel'.

Dans ce secteur, les CFF se concentreront à l'avenir davantage sur le trafic par wagons complets isolés, ce qui aura également des effets positifs sur la ponctualité, estiment-ils.

Le trafic voyageurs international reste lui un défi. Certains trains arrivent avec des retards en Suisse, en particulier en provenance de l'Allemagne, ce qui a des répercussions sur la ponctualité ici. Afin d'y remédier, les CFF font faire demi-tour aux trains à la frontière lorsque cela s'avère nécessaire et mettent en service des trains de remplacement du côté suisse.

/ATS