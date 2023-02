Les CFF défendent leur projet de système de mesure d'affluence

Suite aux critiques, les CFF ont défendu mercredi leur projet de système de mesure d'affluence dans les gares, affirmant que la protection des données est garantie. L'entreprise ferroviaire va préciser son appel d'offres en ce sens.

Cette précision permettra d'exclure tout malentendu dans les documents techniques de l'appel d'offres publié début février, écrivent les CFF dans un communiqué. Le nouveau système n'enregistrera pas de données personnelles et n'utilisera pas la reconnaissance faciale.

Des médias ont rapporté la semaine dernière que les CFF avaient l'intention d'installer des caméras vidéo à reconnaissance faciale dans 57 gares afin d'évaluer le comportement d'achat.

L'ex-régie fédérale explique qu'avec ce projet, elle souhaite savoir plus précisément par où passent les clients et où ils se trouvent. Les données anonymisées permettront de placer aux meilleurs endroits les stands de vente à l'emporter ou les restaurants, ainsi que mobiliser plus rapidement le service de sécurité en cas de foule ou de danger.

