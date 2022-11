Les Bourses mondiales subissent le contre-coup de la Fed

Les Bourses mondiales partaient à la baisse jeudi, entraînées par le fort repli de Wall Street la veille, après la réunion de la banque centrale américaine, à l'issue de laquelle le discours de son président a semblé trop ferme aux investisseurs.

L'Europe boursière a ouvert en baisse, après déjà une séance rouge mercredi: Paris reculait de 1,03%, Francfort de 0,99% Londres de 0,63% et Milan de 0,83% à 09H25 GMT.

En Asie, Hong Kong a chuté de 3,08% et Shanghai a perdu 0,19%. La Bourse de Tokyo est restée fermée en raison d'un jour férié.

Le repli est dans l'ensemble moins marqué que celui de la Bourse de New York mercredi, où le Dow Jones a perdu 1,55%, l'indice Nasdaq a glissé de 3,36% et l'indice élargi S&P 500 de 2,50%.

Les investisseurs digèrent encore les éléments saillants de la réunion de la Banque centrale américaine, au-delà de l'attendu relèvement du principal taux directeur de l'institution, pour le mener dans une fourchette entre 3,75% et 4,00%, au plus haut depuis 2008, afin de faire ralentir l'inflation.

Les opérateurs évaluent désormais à plus de 70% la probabilité que le taux de la Fed passe au-dessus de 5% d'ici mai prochain, un scénario qu'ils n'envisageaient même pas il y a un mois.

Ce scénario renforçait le dollar par rapport aux autres monnaies: après avoir baissé mercredi en fin de journée, l'euro reculait encore de 0,42% à 0,9777 dollar, et la livre de 0,65% à 1,1318 dollar vers 08H20 GMT.

Les taux d'intérêt des emprunts des Etats sur le marché obligataire se tendaient de nouveau après une phase de respiration la semaine dernière. Le taux allemand à 10 ans était à 2,24%, contre 2,14% mercredi soir.

Jeudi, c'est au tour de la Banque d'Angleterre de se réunir.

Nouvelle tournée des banques européennes

Banques et assurances en Europe animaient la fin de la saison des résultats: BNP Paribas a annoncé un bénéfice net de 2,79 milliards d'euros au troisième trimestre (+10,3% sur un an) et montait de 1,19%.

Celui de la banque néerlandaise ING a chuté de 28,4% sur un an au troisième trimestre, à 979 millions d'euros, perturbé par une nouvelle réglementation en Pologne pour les prêts hypothécaires. L'action gagnait toutefois 4,71%.

Le premier assureur français Axa (+1,02%) a annoncé avoir enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 2% sur les neuf premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'an dernier, à 78,4 milliards d'euros.

L'assureur Allemand Hannover RE (+0,82%) a confirmé ses prévisions financières malgré l'impact de l'ouragan Ian aux Etats-Unis.

Plein phare sur l'automobile

Le constructeur automobile allemand BMW a fait état d'une hausse de son bénéfice net de 23% au troisième trimestre à 3,17 milliards d'euros et a confirmé ses objectifs annuels. L'action reculait de 3,19%

Stellantis (-1,85%) a publié un chiffre d'affaires de 42,1 milliards d'euros pour le troisième trimestre, en hausse de 29% par rapport à un troisième trimestre 2021 paralysé par les pénuries de puces électroniques.

Par ailleurs, l'équipementier automobile Forvia (Faurecia et Hella) a détaillé des mesures d'économie à horizon 2025 pour réduire sa dette nette, à l'aube d'une journée consacrée aux investisseurs, et chutait de 5,60%.

Du côté des matières premières

Les cours du pétrole reculaient après leur bond de mercredi à la suite de la publication du niveau des stocks de pétrole américain. Le baril de Brent de mer du Nord pour livraison janvier reculait de 1,07% à 95,15 dollars, celui de WTI américain pour livraison décembre de 1,26% à 88,87 dollars vers 08H10 GMT.

Le prix du gaz naturel européen montait encore de 7%, repassant au-dessus des 135 euros le mégawattheure sur le marché de référence néerlandais.

