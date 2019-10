Le péroniste de centre gauche Alberto Fernandez a remporté l'élection présidentielle en Argentine avec 47,36% des votes, selon des résultats partiels portant sur 75% des bulletins. Il était face au président sortant libéral Mauricio Macri (41,22%)

Pour gagner au premier tour, il est nécessaire d'obtenir plus de 45% des voix, ou bien plus de 40% des voix avec un avantage de plus de 10 points sur le candidat arrivé en deuxième position.

/ATS